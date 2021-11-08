Бумага для широкоформатных принтеров ProMEGA Engineer А3 175Мх297ММ 76.2ММ 80Г/М2 4РУЛ/УПАК 978685

Цена без НДС, руб.
2174,63
Спецификация
Производство бумажных канцелярских принадлежностей
Характеристики
Торговая марка: ProMEGA engineer
Подробные характеристики
Внутренний диаметр втулки, мм: 76.2
Ширина роля: 297 мм
Длина намотки, м: 175
Покрытие бумаги: Нет
Формат: А3
Плотность листа бумаги: 80 г/кв.м
Белизна: 146 %
Рулонов в коробке: 4 шт.
Страна происхождения: Россия
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край