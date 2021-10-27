Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Для количественного определения общего билирубина в сыворотке на автоматическом анализаторе. Реагент 1-прозрачная бесцветная жидкость. Реагент 2 –прозрачная жидкость желтовато-коричневого цвета.
Состав: Реагент 1 (фосфатный буфер, NaCL, детергент, стабилизаторы)
Реагент 2 (Диазониевая соль 2,4-дихлорфенила,HCL, детергент)
Метод - фотометрический с 2,4-дихлоранилином (ДХА).
Длина волны – 546-560 нм.
Комплектация: Реагент1-2х65мл
Реагент 2 - 2х20мл.
Регионы поставки
Краснодарский край