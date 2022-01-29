Кабель силовой с медной жилой ППГнг(А)-FRHF 3х1.5ММ2 ок(N, PE) 0.66КВ ТУ 16.К71-337-2004

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с медной жилой ППГнг(А)-FRHF 3х1.5ММ2 ок(N, PE) 0.66КВ ТУ 16.К71-337-2004- Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ