Светильник De Fran AL-236 100ВТ белый
Светильники и осветительные устройства
от 345₽
Светильник ДПП 80 10ВТ 1200ЛМ IP65 1Ex d mb IIC T6(T5) Gb (Исп.001.10 Вт)
Светильники и осветительные устройства
от 11549,25₽
Светильник складской светодиодный LLT LHB-UFO 100ВТ 230В 6500К 7500ЛМ черный IP65 алюминий
Светильники и осветительные устройства
Не указана
Светильник шинопроводный с концентрирующей оптикой BELL/T LED 35 S D15 4000K 35ВТ 3000-4000К 3300ЛМ 94ЛМ/ВТ 143х281ММ УХЛ4 2.3КГ IP20 >65 нет ТУ 3461-001-44919750-12 ООО "МГК"Световые Технологии"
Светильники и осветительные устройства
от 8759,32₽
Светильник шинопроводный с концентрирующей оптикой BELL/T LED 35 S D45 4000K 35ВТ 3000-4000К 3300ЛМ 94ЛМ/ВТ 143х281ММ УХЛ4 2.3КГ IP20 >65 нет ТУ 3461-001-44919750-12 ООО "МГК"Световые Технологии"
Светильники и осветительные устройства
от 8759,32₽
Светильник шинопроводный с концентрирующей оптикой BELL/S LED 50 W D25 4000K 48ВТ 4000К 4400ЛМ 92ЛМ/ВТ 143х245ММ УХЛ4 2.3КГ IP20 > 0.85 >65 нет ТУ 3461-001-44919750-12 ООО "МГК"Световые Технологии"
Светильники и осветительные устройства
от 9683,89₽
Светильник шинопроводный с концентрирующей оптикой BELL/S LED 35 B D45 4000K 35ВТ 4000К 3300ЛМ 94ЛМ/ВТ 143х245ММ УХЛ4 2.3КГ IP20 > 0.85 >65 нет ТУ 3461-001-44919750-12 ООО "МГК"Световые Технологии"
Светильники и осветительные устройства
от 8856,79₽
Светильник Бонус-18 (ССО-А-220-049-П-Н,Т-УХЛ) 15ВТ
Светильники и осветительные устройства
от 6800₽
Светильник бра абажурное настенное Baruss BS005 BS305/1W-260-385 1х25ВТ 220В Е27 260х270ММ белый арматура хром
Светильники и осветительные устройства
от 8350₽
Светильник бра настенный Baruss 777 BS777/1W-2 20ВТ 220В Е27 330х130х130ММ 720 венге натуральный IP20 1ШТ натуральный шпон/стекло
Светильники и осветительные устройства
от 6696₽
Светильник шар уличный светодиодный Moonlight 220В 300ММ белый на колышке, вывод влагозащищен
Светильники и осветительные устройства
от 12000₽
Светильник с глубокой КСС светодиодный СДС «ММЗ» 80-03Г1 80ВТ 120-270В 4000/5000/6000К 8700ЛМ 714х210х77ММ УХЛ1 5.1КГ IP65 ExnRIIT6 X ТУ 3461-053-12617929-2008 АО "ММЗ" Россия
Светильники и осветительные устройства
Не указана