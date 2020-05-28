Техническое обслуживание лифта малогрузового 2013ГОД 100КГ на 3 остановки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Техническое обслуживание лифта ниже 5 этажей
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 6500₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена крепления кнопочных элементов
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 1827,6₽
Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов цена из расчёта сметы
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Техническое обслуживание лифта пассажирского 2001ГОД 400КГ на 4 остановки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Услуги Услуга по монтажу горизонтальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 875₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Услуги по замене вертикальных жалюзи, демонтаж и монтаж.
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 147975,02₽
Техническое обслуживание лифта малогрузового на 2 остановки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 3500₽
Услуги Услуга по монтажу вертикальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 1625₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ролика замка двери шахты
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 1827,6₽
Услуги Услуга по демонтажу горизонтальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 350₽