Техническое обслуживание лифта малогрузового 2013ГОД 100КГ на 3 остановки Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Техническое обслуживание лифта ниже 5 этажей Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 6500 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена крепления кнопочных элементов Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 1827,6 ₽ В корзину

Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов цена из расчёта сметы Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского 2001ГОД 400КГ на 4 остановки Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Услуги Услуга по монтажу горизонтальных жалюзи Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки от 875 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание Не указана В корзину

Услуги по замене вертикальных жалюзи, демонтаж и монтаж. Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки от 147975,02 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта малогрузового на 2 остановки Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 3500 ₽ В корзину

Услуги Услуга по монтажу вертикальных жалюзи Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки от 1625 ₽ В корзину

Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ролика замка двери шахты Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание от 1827,6 ₽ В корзину