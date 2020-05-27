Проволока биметаллическая круглая сталемедная БСМ-1 1.2ММ
Проволока биметаллическая сталемедная
от 198₽
Проволока сварочная высоколегированная 1.2ММ СВ 06 Х19Н9Т
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
от 429,97₽
Проволока сварочная 0.3ММ Св-12Х18Н10Т-ТС-1 ГОСТ 18143-72 АО "Белорецкий металлургический комбинат"
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
от 840000₽
Проволока сварочная 2ММ Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 АО "Белорецкий металлургический комбинат"
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
от 5502000₽
Проволока сварочная Св-08Г2С 0.8ММ ГОСТ 2246-70
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
от 156240₽
Проволока сварочная Н гт7871 СвАМг5 2ММ бухта 25КГ
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
Не указана
Проволока сварочная 3ММ Св-08Х19Н10Г2Б
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
от 1534₽
Проволока сварочная стальна холоднотянутая 1.6ММ Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
от 136,8₽
Проволока сварочная сплошного сечения ПроТЭК 60 1.2ММ ТУ 1227-001-23083840-2015
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
Не указана
Проволока сварочная Св-10Х16Н25М6 2ММ ГОСТ 2246-70
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
от 3000₽
Проволока сварочная Св-08Г2С-О 2ММ СЗСМ
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
от 108₽
Проволока сварочная Св-01Х19Н9 2ММ ГОСТ 2246-70
Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
от 540₽