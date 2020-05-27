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    Главная / Торговый портал / Проволока биметаллическая сталемедная / Проволока биметаллическая круглая сталемедная БСМ-1 1.2ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Проволока биметаллическая круглая сталемедная БСМ-1 1.2ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока биметаллическая круглая сталемедная БСМ-1 1.2ММ- Проволока биметаллическая сталемедная
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    Проволока биметаллическая круглая сталемедная БСМ-1 1.2ММ

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    Цена
    от 198
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    Единица измерения:
    М
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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦ-ТРЕЙД АСТРАХАНЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      165
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      198
      Спецификация
      Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
      Характеристики
      Проволока круглая биметаллическая сталемедная марки БСМ-1(1,2мм)
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      198c НДС

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