Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мясорубка НURAKAN HKN-12N нержавеющая сталь 0.75КВТ 120КГ/Ч 225х415х390ММ 25КГ- Электромясорубки
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Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Материал корпуса: алюминиевый сплав. атериал лотка: нержавеющая сталь. Материал мясорубочной части: нержавеющая сталь. Стандартный режущий инструмент (нож, решётка). В комплект входит: загрузочный лоток, толкатель, 2 ножа и решетки диаметром 6 мм и 8 мм.
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Материал корпуса: алюминиевый сплав. атериал лотка: нержавеющая сталь. Материал мясорубочной части: нержавеющая сталь. Стандартный режущий инструмент (нож, решётка). В комплект входит: загрузочный лоток, толкатель, 2 ножа и решетки диаметром 6 мм и 8 мм.
Минимальная партия
1000
Регионы поставки
Астраханская область
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15160₽c НДС
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