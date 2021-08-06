Планка карнизная ПЭ-01-9003 белый-0.45 100х69х2000ММ металл -.45ММ, покрытие полиэстер 1 класса 9003 белый
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Не указана
Молдинг интерьерный цветной полиуретан Decomaster 152-55 85Х25Х2400ММ
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
от 1400₽
Молдинг интерьерный цветной полиуретан Decomaster 161-55 60х20х2400ММ
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
от 1054₽
Лист плоский ПЭ-01 0.7х2500х1200 синий 5005
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
от 300₽
Лист плоский Д16АТ 1,5х1200х3000
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Не указана
Профиль угловой прозрачный 8-10ММ L=6М
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
от 900₽
Профиль угловой 90ММ 90ММ пластиковый с металлическим основанием
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
от 1069,45₽
Покрытие настенное декоративное перламутровое PERLACEO 4
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Не указана
Покрытие настенное под мрамор MARMORINO CLASSICO 25
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Не указана
Спица для гипсокартона Knauf 500ММ
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
от 5,25₽
Смесь штукатурная цементная Геркулес GP-21 25КГ
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
от 180₽
Покрытие настенное декоративное Sabbia PARADE S81 5
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
от 885₽