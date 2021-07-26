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    Главная / Торговый портал / Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания / Фильтр газовый F014 УАЗ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр газовый F014 УАЗ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр газовый F014 УАЗ- Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания
    19
    Фильтр газовый F014 УАЗ

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    Цена
    от 312
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    Поставщики
    • ООО ТК "ТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1102,08
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1322,5
      Спецификация
      Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1322,5c НДС
    • ООО "АВАНГАРД-НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1102,08
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1322,5
      Спецификация
      Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1322,5c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС АВТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      260
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      312
      Спецификация
      Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      312c НДС

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