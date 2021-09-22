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    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Стол письменный прямой Этюд Т20.7 ЛДСП ЛДСП 1400х700х750ММ орех 25ММ ПВХ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол письменный прямой Этюд Т20.7 ЛДСП ЛДСП 1400х700х750ММ орех 25ММ ПВХ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный прямой Этюд Т20.7 ЛДСП ЛДСП 1400х700х750ММ орех 25ММ ПВХ- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
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    Стол письменный прямой Этюд Т20.7 ЛДСП ЛДСП 1400х700х750ММ орех 25ММ ПВХ

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    Цена
    от 5666,15
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4721,79
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5666,15
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Коллекция: Мебель для персонала Этюд Подробные характеристики Наименование группы товаров(ТГ): Столы письменные Цвет покрытия: орех Материал основания: ЛДСП Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы, мм: 25 Материал кромки: ПВX Гарантийный срок: 24 мес Наличие в салоне: нет Страна происхождения: Россия Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Ценовая категория: стандарт Материал: ЛДСП Тип стола: прямой Высота: 750 мм Глубина: 700 мм Ширина: 1400 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      5666,15c НДС
      Цена актуальна до

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