Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Тепловентилятор электрический Тепломаш КЭВ-3С41Е 3КВТ 2 460М3/Ч 220В 50ГЦ 250х295х420ММ 5.8КГ с терморегулятором
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тепловентилятор электрический Тепломаш КЭВ-3С41Е 3КВТ 2 460М3/Ч 220В 50ГЦ 250х295х420ММ 5.8КГ с терморегулятором

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тепловентилятор электрический Тепломаш КЭВ-3С41Е 3КВТ 2 460М3/Ч 220В 50ГЦ 250х295х420ММ 5.8КГ с терморегулятором- Приборы отопительные электрические
    6
    Тепловентилятор электрический Тепломаш КЭВ-3С41Е 3КВТ 2 460М3/Ч 220В 50ГЦ 250х295х420ММ 5.8КГ с терморегулятором

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 4410
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7880
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9456
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9456c НДС
    • ООО ПТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7920
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7920c НДС
    • ООО "ПАРТНЕРГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5733,85
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6880,63
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6880,63c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5583,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6700
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6700c НДС
    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5541,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6650
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6650c НДС
    • ООО "СТРОЙЭНЕРГОГАЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5279,04
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6334,85
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6334,85c НДС
    • ООО "ЯРТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5700
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5700c НДС
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4666,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5600
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5600c НДС
    • ООО "КОРПОРАЦИЯ КЛИМАТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3675
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4410
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      4410c НДС

    Похожие товары

    Тепловентилятор Ballu BHP-M-9
    Приборы отопительные электрические
    от 9359,47
    В корзину
    Радиатор масляный ЭРМПБ-1.5 1500ВТ 220В 7 секций
    Приборы отопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Радиатор масляный Electrolux EOH/M-9157 1500ВТ 7 секций 20М2 белый 335х250х650ММ 8.7КГ Китай
    Приборы отопительные электрические
    от 5400
    В корзину
    Радиатор Electrolux Sport line EOH/M-5209N 2000/1200/800ВТ 220В 9 секций 25М2 240х405х620ММ 8.9КГ Китай
    Приборы отопительные электрические
    от 5270,7
    В корзину
    Радиатор электрический Ballu BOH/CL-05WRN 1000 5 секций Китай
    Приборы отопительные электрические
    от 2036
    В корзину
    Радиатор масляный Electrolux EOH/M-3105 1000ВТ 5 секций
    Приборы отопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Пушка тепловая СФО-18 18КВТ 380В 1700М3/Ч
    Приборы отопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Пушка тепловая Master BV 77 E
    Приборы отопительные электрические
    от 75152
    В корзину
    Пушка тепловая СФО-6Н 6кВт 220В
    Приборы отопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Пушка тепловая "Neoclima" ТПП-12 12КВТ
    Приборы отопительные электрические
    Не указана
    В корзину
    Пушка тепловая газовая BALLU BHG-85 75кВт 2300М3/Ч 2.2-2.6КГ/Ч 13.5КГ
    Приборы отопительные электрические
    от 17590
    В корзину
    Пушка тепловая газовая BALLU BHG-20 17кВт 400М3/Ч 1.1-1.7КГ/Ч 5.5КГ
    Приборы отопительные электрические
    от 7908
    В корзину
    Позвонить