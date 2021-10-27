Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Оборудование весовое промышленное / Весы электронные настольные Масса-К МК-15.2-ТН11 15КГ 2/5Г 336х240ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Весы электронные настольные Масса-К МК-15.2-ТН11 15КГ 2/5Г 336х240ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы электронные настольные Масса-К МК-15.2-ТН11 15КГ 2/5Г 336х240ММ- Оборудование весовое промышленное
    8
    Весы электронные настольные Масса-К МК-15.2-ТН11 15КГ 2/5Г 336х240ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 13020
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЛАБПРОФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19785
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      19785
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19785c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16800
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16800c НДС
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10850
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13020
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      МК-15.2-ТН11
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Алтайский край, Приморский край, Томская область, Республика Коми, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Саратовская область, Омская область, Тюменская область, Красноярский край, Новосибирская область, Нижегородская область
      Подробнее
      13020c НДС

    Похожие товары

    Весы товарные напольные Мера Пвм-3/300-П 300КГ 20/50/100Г 850х650ММ RS-232
    Оборудование весовое промышленное
    от 26000
    В корзину
    Весы платформенные напольные БВП-300/20 300КГ 20Г 500х400ММ
    Оборудование весовое промышленное
    от 24780
    В корзину
    Весы электронные настольные Масса-К МК 15.2-А20 15КГ 5Г 336х240ММ Россия
    Оборудование весовое промышленное
    от 8000
    В корзину
    Весы торговые Масса-К ТВ-М-600.2-А3 600х800ММ -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС 260х105х55ММ 34.5КГ
    Оборудование весовое промышленное
    от 19300
    В корзину
    Весы электронные, повышенной точности настольные CAS ED-H-15 15КГ 2Г 306х222 330х346х107ММ
    Оборудование весовое промышленное
    от 35760
    В корзину
    Весы платформенные напольные Скейл 0.5 СКТ 1010 средний (III) 500КГ 200Г 1000х1000ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС RS-232C с индикатором СКИ-12, светодиодный дисплей 1000х1000х90ММ 65КГ
    Оборудование весовое промышленное
    от 32750
    В корзину
    Весы электронные напольные Масса-К TB-S-200.2-A1 200КГ 50Г 395х520ММ с АКБ
    Оборудование весовое промышленное
    от 11470
    В корзину
    Весы платформенные напольные Смартвес ВП-150 средний (III) 150КГ 50Г 450х600ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС LED дисплей, со стойкой 1160х220х620ММ 13КГ Россия
    Оборудование весовое промышленное
    от 8712,5
    В корзину
    Весы товарные настольные Твес ВЭУ-15 15КГ 2/5Г 230х270ММ
    Оборудование весовое промышленное
    от 6300
    В корзину
    Весы товарные ЕВ1-600 (WI-2R/800х600) средний (III) 600КГ 100/200Г 600х800ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь ЖКИ дисплей, встроенный аккумулятор 57КГ 0308 Россия ООО "ПЕТВЕС"
    Оборудование весовое промышленное
    от 35904
    В корзину
    Весы полумикровесы настольные ВЛА-225М I специальный класс точности 0.00001Г ГОСТ OIML R 76-1-201
    Оборудование весовое промышленное
    от 456000
    В корзину
    Весы товарные электронные напольные ЕВ1-150 WI-2R 150КГ 20/50Г 600х450ММ
    Оборудование весовое промышленное
    от 14700
    В корзину
    Позвонить