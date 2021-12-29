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    Главная / Торговый портал / Ограждения дорожные / Столбик сигнальный для кабельных линий связи опознавательный СОС полиэтилен 75ММ 2000ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Столбик сигнальный для кабельных линий связи опознавательный СОС полиэтилен 75ММ 2000ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Столбик сигнальный для кабельных линий связи опознавательный СОС полиэтилен 75ММ 2000ММ- Ограждения дорожные
    14
    Столбик сигнальный для кабельных линий связи опознавательный СОС полиэтилен 75ММ 2000ММ

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    Цена
    от 16742,46
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13952,05
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16742,46
      Спецификация
      Производство прочего электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      13
      Регионы поставки
      Подробнее
      16742,46c НДС
    • ООО "ПРОМТРЕЙДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13952,05
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16742,46
      Спецификация
      Производство прочего электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      13000
      Регионы поставки
      Подробнее
      16742,46c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      654,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      785,4
      Спецификация
      Производство прочего электрического оборудования
      Характеристики
      высота 2 000 мм, опознавательный для подземных кабельных линий связи D-75мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      785,4c НДС
    • ООО "ГАСЗНАК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      654,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      785,4
      Спецификация
      Производство прочего электрического оборудования
      Характеристики
      высота 2 000 мм, опознавательный для подземных кабельных линий связи D-75мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      785,4c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      332,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      399
      Спецификация
      Производство прочего электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      399c НДС
    • ООО "МАКСИМА-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      332,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      399
      Спецификация
      Производство прочего электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      399c НДС

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