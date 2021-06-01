Мотобур Мотоледобур Jiffy 52см3 250ММ 250ОБ/МИН 1Л 2-тактный воздушного охлаждения Jiffy

Спецификация
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
Характеристики
Двигатель: 2-тактный воздушного охлаждения;
Рабочий объем, см.кб.: 52;
Топливная смесь: неэтилированный бензин АИ-95 и специальное моторное масло для двухтактных двигателей воздушного охлаждения в пропорции 40:1;
Топливный бак, л: 1;
Трансмиссия: с высокой передачей крутящего момента HTT (High Torque Transmission);
- редуктор: цилиндрический; передаточное число: 15:1;
- сцепление: автоматическое, фрикционная муфта;
Обороты шнека в минуту: 250;
Вес мотобура без шнека, кг: 8.0;
Рекомендуемые шнеки, мм: до 250;
Производство: Jiffy (США).
Регионы поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)