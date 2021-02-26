Термопринтер этикеток Zebra TLP 2824 Plus 56ММ 102ММ/СЕК USB, RS-232 241х135х178 282P-101120-000

Спецификация
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Торговая марка: Zebra
Подробные характеристики
Технология печати: Термотрансферная
Разрешение печати: 203 dpi
Скорость печати, мм/сек: 102
Максимальная ширина печати: 56 мм
Модуль отрезчика этикеток: Да
Печать спец. символов: Да
Алфавит клавиатуры: клавиатура отсутствует
Совместимость с ПК: Да
Дисплей: Нет
Интерфейсы: RS232, USB
Оперативная память,мб: 8
Объем памяти: 4 Mb
Min внутренний диаметр втулки: 25.4 мм
Габариты (ШхВхГ): 241х 135х178 мм
Вес: 1.6 кг
Гарантийный срок: 24 мес
Страна происхождения: Китай
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край