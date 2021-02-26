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    Главная / Торговый портал / Принтеры / Термопринтер этикеток Zebra TLP 2824 Plus 56ММ 102ММ/СЕК USB, RS-232 241х135х178 282P-101120-000
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Термопринтер этикеток Zebra TLP 2824 Plus 56ММ 102ММ/СЕК USB, RS-232 241х135х178 282P-101120-000

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Термопринтер этикеток Zebra TLP 2824 Plus 56ММ 102ММ/СЕК USB, RS-232 241х135х178 282P-101120-000- Принтеры
    24
    Термопринтер этикеток Zebra TLP 2824 Plus 56ММ 102ММ/СЕК USB, RS-232 241х135х178 282P-101120-000

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 13000
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    Поставщики
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30000c НДС
    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21787,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26145
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      26145c НДС
    • ООО "ФАЙБЕР-ТЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21740
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26088
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      26088c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26040
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      26040c НДС
    • ООО "ТСВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20620
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24744
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Принтер термотрансферный USB, RS, 203 dpi, ширина печати 56
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24744c НДС
    • ООО "УМНЫЙ СКЛАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19568,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23482
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: Zebra Подробные характеристики Технология печати: Термотрансферная Разрешение печати: 203 dpi Скорость печати, мм/сек: 102 Максимальная ширина печати: 56 мм Модуль отрезчика этикеток: Да Печать спец. символов: Да Алфавит клавиатуры: клавиатура отсутствует Совместимость с ПК: Да Дисплей: Нет Интерфейсы: RS232, USB Оперативная память,мб: 8 Объем памяти: 4 Mb Min внутренний диаметр втулки: 25.4 мм Габариты (ШхВхГ): 241х 135х178 мм Вес: 1.6 кг Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      23482c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19375
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23250
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: Zebra Подробные характеристики Технология печати: Термотрансферная Разрешение печати: 203 dpi Скорость печати, мм/сек: 102 Максимальная ширина печати: 56 мм Модуль отрезчика этикеток: Да Печать спец. символов: Да Алфавит клавиатуры: клавиатура отсутствует Совместимость с ПК: Да Дисплей: Нет Интерфейсы: RS232, USB Оперативная память,мб: 8 Объем памяти: 4 Mb Min внутренний диаметр втулки: 25.4 мм Габариты (ШхВхГ): 241х 135х178 мм Вес: 1.6 кг Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      23250c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18749,17
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22499,01
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: Zebra Подробные характеристики Технология печати: Термотрансферная Разрешение печати: 203 dpi Скорость печати, мм/сек: 102 Максимальная ширина печати: 56 мм Модуль отрезчика этикеток: Да Печать спец. символов: Да Алфавит клавиатуры: клавиатура отсутствует Совместимость с ПК: Да Дисплей: Нет Интерфейсы: RS232, USB Оперативная память,мб: 8 Объем памяти: 4 Mb Min внутренний диаметр втулки: 25.4 мм Габариты (ШхВхГ): 241х 135х178 мм Вес: 1.6 кг Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22499,01c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18749,17
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22499,01
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: Zebra Подробные характеристики Технология печати: Термотрансферная Разрешение печати: 203 dpi Скорость печати, мм/сек: 102 Максимальная ширина печати: 56 мм Модуль отрезчика этикеток: Да Печать спец. символов: Да Алфавит клавиатуры: клавиатура отсутствует Совместимость с ПК: Да Дисплей: Нет Интерфейсы: RS232, USB Оперативная память,мб: 8 Объем памяти: 4 Mb Min внутренний диаметр втулки: 25.4 мм Габариты (ШхВхГ): 241х 135х178 мм Вес: 1.6 кг Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22499,01c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18749,17
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22499,01
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: Zebra Подробные характеристики Технология печати: Термотрансферная Разрешение печати: 203 dpi Скорость печати, мм/сек: 102 Максимальная ширина печати: 56 мм Модуль отрезчика этикеток: Да Печать спец. символов: Да Алфавит клавиатуры: клавиатура отсутствует Совместимость с ПК: Да Дисплей: Нет Интерфейсы: RS232, USB Оперативная память,мб: 8 Объем памяти: 4 Mb Min внутренний диаметр втулки: 25.4 мм Габариты (ШхВхГ): 241х 135х178 мм Вес: 1.6 кг Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22499,01c НДС
    • ООО "ВЕЛЕС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18749,17
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22499,01
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: Zebra Подробные характеристики Технология печати: Термотрансферная Разрешение печати: 203 dpi Скорость печати, мм/сек: 102 Максимальная ширина печати: 56 мм Модуль отрезчика этикеток: Да Печать спец. символов: Да Алфавит клавиатуры: клавиатура отсутствует Совместимость с ПК: Да Дисплей: Нет Интерфейсы: RS232, USB Оперативная память,мб: 8 Объем памяти: 4 Mb Min внутренний диаметр втулки: 25.4 мм Габариты (ШхВхГ): 241х 135х178 мм Вес: 1.6 кг Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      22499,01c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18749,17
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22499,01
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: Zebra Подробные характеристики Технология печати: Термотрансферная Разрешение печати: 203 dpi Скорость печати, мм/сек: 102 Максимальная ширина печати: 56 мм Модуль отрезчика этикеток: Да Печать спец. символов: Да Алфавит клавиатуры: клавиатура отсутствует Совместимость с ПК: Да Дисплей: Нет Интерфейсы: RS232, USB Оперативная память,мб: 8 Объем памяти: 4 Mb Min внутренний диаметр втулки: 25.4 мм Габариты (ШхВхГ): 241х 135х178 мм Вес: 1.6 кг Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22499,01c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18749,17
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22499,01
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: Zebra Подробные характеристики Технология печати: Термотрансферная Разрешение печати: 203 dpi Скорость печати, мм/сек: 102 Максимальная ширина печати: 56 мм Модуль отрезчика этикеток: Да Печать спец. символов: Да Алфавит клавиатуры: клавиатура отсутствует Совместимость с ПК: Да Дисплей: Нет Интерфейсы: RS232, USB Оперативная память,мб: 8 Объем памяти: 4 Mb Min внутренний диаметр втулки: 25.4 мм Габариты (ШхВхГ): 241х 135х178 мм Вес: 1.6 кг Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22499,01c НДС
    • ООО "ПСП-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18708,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22450
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22450c НДС
    • ООО "КД "ЛОТУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18430
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22116
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22116c НДС
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17416,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20900
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      20900c НДС
    • ООО "УМНАЯ КАРТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16808,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20170
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      20170c НДС
    • ООО "ТЕЛЕВЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20100
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20100c НДС
    • ООО "БИТБУК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      13000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      13000c НДС

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