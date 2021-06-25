Мотоблок Нева МБ2 МультиАГРО B&S 6.5ЛС 3.1Л снегоуборщик СМБ Нева и косилка роторная КР-0.5 Нева

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мотоблок Нева МБ2 МультиАГРО B&S 6.5ЛС 3.1Л снегоуборщик СМБ Нева и косилка роторная КР-0.5 Нева- Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки