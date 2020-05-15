Фотобарабан KX-FAD89A(s) для Panasonic KX-FL403/413

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан KX-FAD89A(s) для Panasonic KX-FL403/413- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства