Маска защитная лицевая многоразовая 55% хлопок, 45% полиэстер 105Г/М2 двухслойная на резинках с носовым фиксатором ТУ 13.92.29-002-58233814-2020 Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Маска защитная лицевая многоразовая 55% хлопок, 45% полиэстер 105Г/М2 двухслойная на резинках с носовым фиксатором ТУ 13.92.29-002-58233814-2020 Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами