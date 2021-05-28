Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оперативная память Kingston KVR21R15S4/16 DDR4 DIMM 2133MHz 17000МБИТ/С 16ГБАЙТ 16ГБАЙТ 1ШТ CL7- Устройства запоминающие внутренние
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Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Модуль оперативной памяти
Минимальная партия
1000
Регионы поставки
Саратовская область, Самарская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Вологодская область, Московская область, Ленинградская область