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    Главная / Торговый портал / Устройства запоминающие внутренние / Оперативная память Kingston KVR21R15S4/16 DDR4 DIMM 2133MHz 17000МБИТ/С 16ГБАЙТ 16ГБАЙТ 1ШТ CL7
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Оперативная память Kingston KVR21R15S4/16 DDR4 DIMM 2133MHz 17000МБИТ/С 16ГБАЙТ 16ГБАЙТ 1ШТ CL7

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оперативная память Kingston KVR21R15S4/16 DDR4 DIMM 2133MHz 17000МБИТ/С 16ГБАЙТ 16ГБАЙТ 1ШТ CL7- Устройства запоминающие внутренние
    2
    Оперативная память Kingston KVR21R15S4/16 DDR4 DIMM 2133MHz 17000МБИТ/С 16ГБАЙТ 16ГБАЙТ 1ШТ CL7

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 10690
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ТОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8908,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10690
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Модуль оперативной памяти
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Саратовская область, Самарская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Вологодская область, Московская область, Ленинградская область
      Подробнее
      10690c НДС
    • ООО "ВИНКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8908,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10690
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Модуль оперативной памяти
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      10690c НДС

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