В корзину

от 212016

от 212016 ₽

Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х4.0ММ2 ок(N, PE) 0.66КВ ТУ 16.К73-079-2007

В корзину

от 562,08

от 562,08 ₽

Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

Кабель силовой с медной жилой термоэластопласт КГтп-ХЛ 1х25ММ2 0.66КВ ТУ 35440-010-55085101-2013

В корзину

от 361,26

от 361,26 ₽

Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

Кабель силовой с медной жилой термоэластопласт КГтп-ХЛ 1х16ММ2 0.66КВ ТУ 35440-010-55085101-2013

В корзину

от 96962,96

от 96962,96 ₽

Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х2.5ММ2 ГОСТ 31996-2012

В корзину

Не указана

Не указана

Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

В корзину

от 2090

от 2090 ₽

Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х25ММ2 0.66КВ

В корзину

от 255

от 255 ₽

Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х2.5ММ2 0.66КВ

В корзину

Не указана

Не указана

Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

Кабель силовой с медной жилой круглый общего назначения этиленпропилен EPRCab Пнг(А)-HF 1х70ММ2 мн 6КВ ГОСТ 15150-69 ТУ 3530-047-05742781-2016 АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" Российская Федерация (РФ, Россия)

В корзину

от 17

от 17 ₽

Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

Кабель силовой с медной жилой плоский ВВГнг(А)-LS 3х4.0ММ2

В корзину

от 305,62

от 305,62 ₽

Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

Кабель силовой с медной жилой круглый ВВГнг(А)-LS 3х2.5ММ2 ок(N) 0.66КВ ГОСТ 31996-2012

В корзину

Не указана

Не указана

Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

Кабель силовой с медной жилой ВВГнг-LS 5х10.0ММ2 ТУ 16.К71-310-2001

Кабель силовой с медной жилой на основе силикона оболочка на основе силикона 24х1.5ММ2 (PE) Olflex Heat 180 SiHF 24G1,5 0046042

Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

от 1006 ₽