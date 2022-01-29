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    Главная / Торговый портал / Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ / Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х1.5ММ2 ок(N, PE) 0.66КВ ТУ 16.К73.079-2007
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х1.5ММ2 ок(N, PE) 0.66КВ ТУ 16.К73.079-2007

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х1.5ММ2 ок(N, PE) 0.66КВ ТУ 16.К73.079-2007- Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
    23
    Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х1.5ММ2 ок(N, PE) 0.66КВ ТУ 16.К73.079-2007

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    Цена
    от 27660,36
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