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    Главная / Торговый портал / Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные / Кабель интерфейсный Greenconnect GCR-HM312 HDMI-HDMI 10М
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель интерфейсный Greenconnect GCR-HM312 HDMI-HDMI 10М

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель интерфейсный Greenconnect GCR-HM312 HDMI-HDMI 10М- Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные
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    Кабель интерфейсный Greenconnect GCR-HM312 HDMI-HDMI 10М

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 3600
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4200
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4200c НДС
    • ООО "ПОЛИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3600
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      10 метров
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Ростовская область, Пермский край, Московская область, Тамбовская область, Самарская область, Тюменская область, Челябинская область, Новосибирская область, Нижегородская область
      Подробнее
      3600c НДС

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