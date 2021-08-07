Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Изделия хозяйственного назначения деревянные / Мочалка банная мини люфа коробочка ООО "Петер Пак"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Мочалка банная мини люфа коробочка ООО "Петер Пак"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мочалка банная мини люфа коробочка ООО "Петер Пак"- Изделия хозяйственного назначения деревянные
    13
    Мочалка банная мини люфа коробочка ООО "Петер Пак"

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 50,4
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      78
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      78c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      78
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      78c НДС
    • ООО "ГОРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      64
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      76,8
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      76,8c НДС
    • ИП Рубцова Н.А.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      65
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      65
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      65c НДС
    • Индивидуальный предприниматель "Ледяев Василий Валерьевич"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      63
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      63
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      63c НДС
    • ООО "ГРАНД КОМФОРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      42
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      50,4
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      50,4c НДС
    • ИП Ершова О.Н.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Натуральная мочалка,мини продукция, в коробочке, люфа
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Доска гладильная Zalger Verona 120х38СМ с розеткой
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 2500
    В корзину
    Доска гладильная "Ника Белль Классик 3" изготовлены из облегченной мебельной трубы, рабочая поверхность выполнена из ДСП и обтянута чехлом из хлопчатобумажной ткани. Ножки имеют пластиковые наконечники.Подставка под утюг с силиконовыми заклепками.Съемный подрукавник.
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 1390
    В корзину
    Доска гладильная DOGRULAR Capitol 120х38СМ 0.9М металл, термостойкая ткань моноблок, подставка под утюг, розетка, подрукавник 604606
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 3337,85
    В корзину
    Доска гладильная Nika 122.5х38СМ 0.9М металл, дерево, хлопок с гладильным рукавом и подставкой для утюга 7.8КГ
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 4100
    В корзину
    Мочалка банная двусторонняя люфа 110х90ММ флоупак ООО "Ланвар Мезо" Россия
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 29
    В корзину
    Сушилка Dogrular СТАР металл/пластик 1000х1730х660ММ
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 2006
    В корзину
    Карниз Orac Decor CX 150 дюрополимер 2.9х4.3х200СМ
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 390
    В корзину
    Решетка для душа напольная липа 1500х600ММ
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 3360
    В корзину
    Подушка для ванны непромокаемая Bacchetta ПВХ 25х34СМ белая 200Г на присосках Италия
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 1920
    В корзину
    Решетка для душа напольная дерево 900х900
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    Не указана
    В корзину
    Сушилка для белья напольная складная DOGRULAR сталь/алюминий/пластик 18Мх720ММ 604611
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 1650
    В корзину
    Доска гладильная Nika Ника-9 122х40СМ 0.9М металл 7КГ 885940 Китай
    Изделия хозяйственного назначения деревянные
    от 2400
    В корзину
    Позвонить