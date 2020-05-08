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    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая покупательская 20ЛИТР(ДМ³) 200x440x305ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая покупательская 20ЛИТР(ДМ³) 200x440x305ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая покупательская 20ЛИТР(ДМ³) 200x440x305ММ- Изделия корзиночные и плетеные
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    Корзина пластиковая покупательская 20ЛИТР(ДМ³) 200x440x305ММ

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    Цена
    от 236
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "СФЕРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      236
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      236c НДС

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