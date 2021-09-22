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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное Easy Chair 304 LT сетка/ткань/пластик черный с подлокотниками
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное Easy Chair 304 LT сетка/ткань/пластик черный с подлокотниками

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное Easy Chair 304 LT сетка/ткань/пластик черный с подлокотниками- Мебель для офисов и предприятий торговли
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    Кресло офисное Easy Chair 304 LT сетка/ткань/пластик черный с подлокотниками

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    Цена
    от 3289,4
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СНАБДИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3532,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4239
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4239c НДС
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3048,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3658
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3658c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2741,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3289,4
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Easy Chair Подробные характеристики Материал обивки: ткань/сетка Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 80 Материал крестовины: пластик Механизм качания: - Материал подлокотников: пластик Цвет подлокотников: черный Гарантийный срок: 6 мес Наличие в салоне: нет Страна происхождения: Россия Ортопедические свойства: Нет Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Ценовая категория: бюджет Подлокотники: Да Диаметр штока колесных опор: 11 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      3289,4c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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