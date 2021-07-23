Полировка кузова представительский и бизнес-класс, малые джипы, универсал, автомобиль повышенной проходимости тефлон, твердый воск
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
от 1800₽
Обработка стекол C-класс с двух сторон
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Обработка стекол D-класс с двух сторон
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Обработка кузова для автомобилей любого класса жидкий воск
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Мойка кузова джип, кроссовер, минивэн, иномарка представительского класса
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Мойка экспресс грузовиков-полуприцепов на тягаче КАМАЗ, МАЗ (длина борта 6-9М)
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Мойка экспресс грузовых автомобилей (самосвалов типа Tatra, КАМАЗ грузоподъемностью от 15Т)
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Мойка экспресс бензовозов 5-11М3 (без учета прицепа)
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Мойка бесконтактная кузова малые джипы, универсал, автомобиль повышенной проходимости шампунь
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Чистка стекол/пластика лекговые автомобили среднего класса, представительский и бизнес-класс химические средства
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана
Полировка кузова крупногабаритные автомобили и микроавтобусы тефлон, твердый воск
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
от 2500₽
Мойка комплексная Большой класс
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Не указана