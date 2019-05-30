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    Главная / Торговый портал / Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах / Планка для подвесного потолка Албес 3700ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Планка для подвесного потолка Албес 3700ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Планка для подвесного потолка Албес 3700ММ- Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
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    Планка для подвесного потолка Албес 3700ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 104,78
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО ТПК "ВЕРШИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      87,31
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      104,78
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Планка для подвесного потолка длина 3,7 м Албес
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      104,78c НДС
    • ООО "ФИРМА КОММЕРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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