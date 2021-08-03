Центрифуги, не включенные в другие группировки

Центрифуга со шнековой выгрузкой декантирующая Ц-57 ННКЦ.03772-00-0001 для тонкой очистки неутяжелённого бурового раствора от частиц выбуренной породы при бурении нефтяных и газовых скважин 57М3/Ч 3200об/мин 37КВТ ТУ 3661-005-81772813-2016 ООО "НПО "ЦЕНТРОТЕХ" Россия

Центрифуги, не включенные в другие группировки

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