Фильтр для воды предварительной очистки Gardena для защиты насоса от грязи 6000Л/ЧАС 1"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр для воды предварительной очистки Gardena для защиты насоса от грязи 6000Л/ЧАС 1"- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод