Фильтр для воды Аквафор WaterBoss 400P для очистки и умягчения 1.2М3/ЧАС 8АТМ 1" 54.6СМ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр для воды Аквафор WaterBoss 400P для очистки и умягчения 1.2М3/ЧАС 8АТМ 1" 54.6СМ- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод