Характеристики

Назначение: рюкзак антикражный для переноски личных вещей, ноутбука Варианты брендирования: вышивка, шеврон эко-кожа/кожа, печать. Материал: ПВХ Kationik или Oxford 1680 или Cordura ( спец материал для бронижилетов, сложно разрезать) Внутреннее наполнение: 1 основное отделение, уплотненный карман для ноутбука, карман для блокнота, карман на полнии для мелочей, 3 маленьких кармана для бутылки, телефона, пенала. Размер (ВхШхГ): 44 × 34 × 20 см. Объем: 25 л Рюкзак закрывается со стороны спины, что предотвращает возможность его открытия, пока он на спине. Рюкзак уплотнен изолоном из переработанных материалов по всему периметру ( Eco Friendly), на лямках имеются 3 маленьких потайных кармана резинки для крепления гаджетов. Лямки и спинка выполнены из специального материала по технологии air flow. Цвет: на выбор