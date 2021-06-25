Опрыскиватель для защиты и ухода за растениями помповый Orion Super пластик 6Л с телескопической штангой 0.6-1.2М, ремнем и фильтром-воронкой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Опрыскиватель для защиты и ухода за растениями помповый Orion Super пластик 6Л с телескопической штангой 0.6-1.2М, ремнем и фильтром-воронкой- Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве