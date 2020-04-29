Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Двери, их коробки и пороги деревянные / Полотно дверное глухое Velldoris Alto 2P 900х2000ММ массив сосны, МДФ, экошпон орех каштан одностворчатая
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Полотно дверное глухое Velldoris Alto 2P 900х2000ММ массив сосны, МДФ, экошпон орех каштан одностворчатая

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полотно дверное глухое Velldoris Alto 2P 900х2000ММ массив сосны, МДФ, экошпон орех каштан одностворчатая- Двери, их коробки и пороги деревянные
    2
    Полотно дверное глухое Velldoris Alto 2P 900х2000ММ массив сосны, МДФ, экошпон орех каштан одностворчатая

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 7054
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ДЕМЕНТИЕВСКИЙ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7054
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7054
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7054c НДС

    Похожие товары

    Коробка дверная телескопическая Аляска Оптим белая 2150ММ
    Двери, их коробки и пороги деревянные
    Не указана
    В корзину
    Коробка дверная квадратная Аляска 2070х74х33ММ
    Двери, их коробки и пороги деревянные
    Не указана
    В корзину
    Коробка дверная Linea МДФ/массив хвойных пород/покрытие эмаль матовый шоколад 1200х2000ММ ООО "Волховец"
    Двери, их коробки и пороги деревянные
    от 4093,45
    В корзину
    Коробка дверная 3433.08-У орех античный 1988ММ
    Двери, их коробки и пороги деревянные
    Не указана
    В корзину
    Дверь межкомнатная Виктория 20 Афродита красное дерево
    Двери, их коробки и пороги деревянные
    Не указана
    В корзину
    Дверь межкомнатная Волховец Galant массив сосны орех модена 800х2100ММ одна универсальное полотно дверное, короб, комплект наличников, комплект фурнитуры (карточные петли, магнитный замок, ручка Colombo Robot, накладки на евроцилиндр, цилиндр ключ-ключ, полированное золото) 1421 ОРМ
    Двери, их коробки и пороги деревянные
    от 39000
    В корзину
    Дверь межкомнатная Верда Турин 03 2000х900ММ
    Двери, их коробки и пороги деревянные
    Не указана
    В корзину
    Дверь входная ДТМ-38 металл/МДФ белая RAL 9003 3300х2850ММ с фрамугами боковыми зеркальное напыление (тонирование) ООО "Двери Клин" Россия
    Двери, их коробки и пороги деревянные
    от 42000
    В корзину
    Дверь межкомнатная Верда Турин 03 2000х800ММ
    Двери, их коробки и пороги деревянные
    Не указана
    В корзину
    Дверь межкомнатная Статус-14 шимо светлый 900ММ
    Двери, их коробки и пороги деревянные
    Не указана
    В корзину
    Дверь межкомнатная Статус-14 шимо светлый 700ММ
    Двери, их коробки и пороги деревянные
    Не указана
    В корзину
    Дверь межкомнатная индивидуального изготовления однопольная глухая с повышенной звукоизоляцией МДФ шпон орех американский 2030х950х48ММ комплектация: дверная коробка , комплект наличников 4ШТ,(3000ММ-100ММ), фрамуга 2ШТ(1140ММ-950ММ), доборные планки на проем до 550ММ(комплект), замок Abloy EL560 (55/24), кабель Abloy EA218, врезной кабельный кронштейн Abloy EA280, дверная ручка DL040 или аналог, скрытые петли KUBICA 7080 3ШТ, порог Sipam , дверной доводчик Dorma ITS 96, геркон ИО-102
    Двери, их коробки и пороги деревянные
    Не указана
    В корзину
    Позвонить