Характеристики

Базовые рюкзаки из влагозащитного материала на кажды1 день. Можно сделать нанесение на всю переднюю часть или нанести маленький логотип. Возможно нанесение светоотражающей печати. Стоимость варьируется в зависимости от количества в заказе, материалов и наполнения рюкзака.