Рюкзак детский для детей 3-6 лет медведь 16Л Oxford 600D 26х15х12СМ ООО Футураутфит R-1651

Характеристики

Рюкзак-медведь для детей от 3-6 лет. Вес: 0,3 кг Материал: Oxford 600D (влагозащитный) Цвет: на выбор заказчика Размер: 26х15х12 см Объем: 16 л Уплотнен по всему периметру и держит форму, лямки регулируются. Возможно нанесение логотипа, в том числе светоотражающими красками. Разработаем дизайны других животных под нужды компании.