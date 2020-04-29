Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи

Характеристики

Сумка поясная компактная для удобной переноски личных вещей. Отличный вариант корпоративного подарка / промопродукции. Размер: 24х13х7см Материал: полиэстер с водоотталкивающей пропиткой Цвет: на выбор заказчика 2 самые важные характеристики подарка, чтобы он являлся эффективным средством коммуникации с вашей аудиторией: 1. польза Времена бесполезной мелочевки прошли. Хотите завоевать сердца сотрудников или партнеров? Дарите подарки, которые им пригодятся. 2. тренд Мода на аксессуары стремительна и заразительна. Еще вчера все ходили со светящимися часами, а сегодня все хотят поясную сумку. Лучшие поясные сумки у нас! Варианты брендирования: полная запечатка сумки, печать логотипа, шеврон, печать на ремне, бегунки ( текстильные, силиконовые).