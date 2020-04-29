Характеристики

Компактная, легкая и прочная модель рюкзака из экстра-влагозащитного материала - ежедневная реклама вашего бренда на улицах, фестивалях, концертах и в аэропортах. Организовав такой подарок вы дарите не сувенир, а образ жизни и образуете комьюнити вокруг своего бренда и его ценностей. Дополните рюкзак логотипом и созвучным лозунгом, чтобы выразить вашу позицию. Мягкий карман для ноутбука Нанесение 1 цвет Ультра-легкий 350 гр Размер 40 x 54 x 11 в свернутом виде Объем: 30 л Материал: прочный полиэстер с водотталкивающей пропиткой Цвет: на выбор заказчика ЭКО. Уплотнение дна, спинки, кармана для ноут-бука и лямок выполнено из изолона, произведенного из переработанных материалов. В наличии черный и хаки. цена за 1 шт в партии от 6 штук + нанесение логотипа - 3800 руб цена за 1 шт в партии от 20 штук + нанесение логотипа - 2570 руб цена за 1 шт в партии от 90 штук + нанесение логотипа - 2120 руб цена за 1 шт в партии от 200 штук + нанесение логотипа - 1160 руб Возможен пошив под заказ в других цветах и из более бюджетных материалов.