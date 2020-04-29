Сумка дорожная 27х55х27СМ полиэстер с ВО для переноса вещей на колесах SD-009 ООО Футураутфит

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сумка дорожная 27х55х27СМ полиэстер с ВО для переноса вещей на колесах SD-009 ООО Футураутфит- Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона