Переход П К 1 325x16-К48-159x8-К48-40-11.8(17.7)-В ТУ 1462-008-97871747-2015

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Переход П К 1 325x16-К48-159x8-К48-40-11.8(17.7)-В ТУ 1462-008-97871747-2015- Фитинги для труб стальные, кроме литых