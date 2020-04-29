Запарник деревянный с пластмассовой вставкой 40Л запарник кедр

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запарник деревянный с пластмассовой вставкой 40Л запарник кедр- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки