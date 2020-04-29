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    Главная / Торговый портал / Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки / Запарник деревянный с пластмассовой вставкой 40Л запарник кедр
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запарник деревянный с пластмассовой вставкой 40Л запарник кедр

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запарник деревянный с пластмассовой вставкой 40Л запарник кедр- Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
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    Запарник деревянный с пластмассовой вставкой 40Л запарник кедр

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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
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      Спецификация
      Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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