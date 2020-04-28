Термопринтер промышленный для печатания этикеток Sato CL4NX 203 dpi 104ММ 254ММ/С 2ГБ USB 2.0, Ethernet, RS-232C, IEEE1284, EXT 271х457х321ММ
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Термопринтер промышленный для печатания этикеток Sato CL4NX 203 dpi 104ММ 254ММ/С 2ГБ USB 2.0, Ethernet, RS-232C, IEEE1284, EXT 271х457х321ММ- Принтеры
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