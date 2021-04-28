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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Многофункциональное устройство (МФУ) Canon i-SENSYS MF443dw
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Многофункциональное устройство (МФУ) Canon i-SENSYS MF443dw

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Многофункциональное устройство (МФУ) Canon i-SENSYS MF443dw- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    7
    Многофункциональное устройство (МФУ) Canon i-SENSYS MF443dw

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 26148,18
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    Поставщики
    • ООО "ИНЖИНИРИНГ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      51000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      61200
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      61200c НДС
    • ООО "МОДУЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      49450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      59340
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      59340c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      41500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      49800
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      49800c НДС
    • ООО "ССК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40355
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48426
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      48426c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36956,10
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44347,33
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      44347,33c НДС
    • ООО "ГАЗКОМПЛЕКТ СЕВЕРО-ЗАПАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36956,10
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44347,33
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      44347,33c НДС
    • АО "СОФТЛАЙН ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44160
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      44160c НДС
    • ООО "КВАДРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      34500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      41400
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      41400c НДС
    • ООО "ВЕНЕТА СИСТЕМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33165
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      39798
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      39798c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      33000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      39600
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      39600c НДС
    • ООО "ФАЙБЕР-ТЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      39300
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      39300c НДС
    • ООО "ПИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32190
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      38628
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      38628c НДС
    • ООО " НАВИГАТОР С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      38400
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      38400c НДС
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      31200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      37440
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      37440c НДС
    • ООО "ПОЛИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Скорость ч/б печати A4-38 стр/мин Максимальное разрешение ч/б печати-1200x1200 dpi Габариты в упаковке: 56 x 51 x 57 см (ШхВхГ) Вес в упаковке: 22,5 кг Объем упаковки: 0,16 м куб.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ростовская область, Пермский край, Московская область, Тамбовская область, Самарская область, Тюменская область, Челябинская область, Новосибирская область, Нижегородская область
      Подробнее
      36000c НДС
    • ООО "И-ЛАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      36000c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      36000c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      36000c НДС
    • ООО "ВХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29968,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35962,5
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      35962,5c НДС
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      35400
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      35400c НДС
    • Индивидуальный предприниматель Сидоров Михаил Валерьевич
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      34700
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      34700
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      34700c НДС
    • ООО ТД "КОМПЛЕКСМЕТАЛЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28645
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      34374
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      34374c НДС
    • ООО "КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28125
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33750
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      33750c НДС
    • ООО "ЛЮКСИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33600
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      33600c НДС
    • ООО "МАКСОФТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27958,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33550
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      33550c НДС
    • ООО "ПРОМСИСТЕМЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27950
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33540
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      33540c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27940
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33528
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      33528c НДС
    • ООО "ЗВК.РУ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      27324,00
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      32788,8
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      32788,8c НДС
    • ООО "ТЕЛЕВЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      26030
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      31236
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      31236c НДС
    • ООО "ПОРТ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25208,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30250
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30250c НДС
    • ООО "РОМБИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30000c НДС
    • АО "КОМПАНИЯ "ВИЗАРД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29400
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      29400c НДС
    • ГАСТЮШКИН МИХАИЛ ОЛЕГОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      29000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      29000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      32000
      Регионы поставки
      Подробнее
      29000c НДС
    • ООО "ТИГРИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28920
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28920c НДС
    • ООО "КОМТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24075
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28890
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28890c НДС
    • ООО "АМИРКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23720
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28464
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      28464c НДС
    • ООО "СТАНДАРТ-С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27900
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27900c НДС
    • ООО "ХОЛМИКС-ТРЕЙДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23175
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27810
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27810c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ КАСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27720
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      27720c НДС
    • ООО ТСК "МЕРКУРИЙ"
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      Цена без НДС, руб.
      23083,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27700
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      27700c НДС
    • ООО "ВОЛГА ДОКУМЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22416
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26899,2
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      26899,2c НДС
    • ООО "ЦТО"
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      Цена без НДС, руб.
      21790,15
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26148,18
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      26148,18c НДС
    • ООО "М-ИНВЕСТ"
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      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
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      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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