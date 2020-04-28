Натекатель с левой резьбой Н-12 -25...+50ГРАД ЦЕЛЬС 14.7МЕГАПА для регулирования расхода газа ООО ПГС-Сервис

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Натекатель с левой резьбой Н-12 -25...+50ГРАД ЦЕЛЬС 14.7МЕГАПА для регулирования расхода газа ООО ПГС-Сервис- Фитинги для труб стальные, кроме литых