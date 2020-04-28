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    Главная / Торговый портал / Мосты и секции мостов из черных металлов / Пандус телескопический трехсекционный Реабилити 3-134-330 3600ММ 270КГ
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    Пандус телескопический трехсекционный Реабилити 3-134-330 3600ММ 270КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пандус телескопический трехсекционный Реабилити 3-134-330 3600ММ 270КГ- Мосты и секции мостов из черных металлов
    15
    Пандус телескопический трехсекционный Реабилити 3-134-330 3600ММ 270КГ

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    Цена
    от 41200
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • Миронов Александр Сергеевич
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      41200
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      41200
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Трехсекционные телескопические пандусы РЕАБИЛИТИ - это рациональное решение в сегменте "Доступная среда", помогающее людям с ограниченными возможностями на инвалидных креслах-колясках, преодолевать небольшие препятствия в виде бордюров, лестничных пролетов на улице, и в помещении. Компактный сложенный вид обеспечивает мобильность удобство применения, как для сопровождающих инвалидов лиц, так и для сотрудников обслуживающих организаций. Перед применением обязательно ознакомьтесь с паспортом на изделие 3-х секционные телескопические пандусы РЕАБИЛИТИ прошли успешные испытание по допустимым нагрузкам 270кг. Важное преимущество, что трехсекционный пандус РЕАБИЛИТИ длиной до 360 см. допускается устанавливать на две точки опоры (площадка съезда/заезда), и не требуется упор на все ступени. Это позволяет устанавливать пандус с меньшим углом наклона, что обеспечивает дополнительную безопасность и легкость передвижения кресла-коляски по пандусу. Бренд: РЕАБИЛИТИ Страна: Россия Количество секций: 3 Допустимая распределенная нагрузка: не более 270 кг. Конструкция: экстрадированный алюминиевый профиль с противоскользящим покрытием
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      41200c НДС

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