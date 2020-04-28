Характеристики

Трехсекционные телескопические пандусы РЕАБИЛИТИ - это рациональное решение в сегменте "Доступная среда", помогающее людям с ограниченными возможностями на инвалидных креслах-колясках, преодолевать небольшие препятствия в виде бордюров, лестничных пролетов на улице, и в помещении. Компактный сложенный вид обеспечивает мобильность удобство применения, как для сопровождающих инвалидов лиц, так и для сотрудников обслуживающих организаций. Перед применением обязательно ознакомьтесь с паспортом на изделие 3-х секционные телескопические пандусы РЕАБИЛИТИ прошли успешные испытание по допустимым нагрузкам 270кг. Важное преимущество, что трехсекционный пандус РЕАБИЛИТИ длиной до 360 см. допускается устанавливать на две точки опоры (площадка съезда/заезда), и не требуется упор на все ступени. Это позволяет устанавливать пандус с меньшим углом наклона, что обеспечивает дополнительную безопасность и легкость передвижения кресла-коляски по пандусу. Бренд: РЕАБИЛИТИ Страна: Россия Количество секций: 3 Допустимая распределенная нагрузка: не более 270 кг. Конструкция: экстрадированный алюминиевый профиль с противоскользящим покрытием