Характеристики

Светильник светодиодный пылевлагозащищенный серии PWP-OS предназначен для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов; складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок и т.п. Корпус светильника PWP-OS изготовлен из цельнолитого поликарбоната. Соединение корпуса светильника с рассеивателем выполнено без стыков. Это единый монолит! Светильник PWP-OS устанавливается на поверхности из несгораемого материала. Светильник имеет мгновенное включение, экономичен в эксплуатации. Возможно подключение светильников в линию. В комплект поставки входят крепежные клипсы.