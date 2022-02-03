Бумага для копировально-множительной техники перфорированная трехслойная самокопирующаяся Drescher 240ММх240М 600ЛИСТ белая Польша

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники перфорированная трехслойная самокопирующаяся Drescher 240ММх240М 600ЛИСТ белая Польша- Бумага для аппаратов и приборов