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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями / Палитра с 141 образцами волос Estel Professional Princess N3/500 ГОСТ 32837-2014
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Палитра с 141 образцами волос Estel Professional Princess N3/500 ГОСТ 32837-2014

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Палитра с 141 образцами волос Estel Professional Princess N3/500 ГОСТ 32837-2014- Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями
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    Палитра с 141 образцами волос Estel Professional Princess N3/500 ГОСТ 32837-2014

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    Цена
    от 2000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ИП Семенов Рустам Османович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2000
      Спецификация
      Торговля оптовая галантерейными изделиями
      Характеристики
      Палитра Estel Professional Princess Essex с 141 образцами волос ГОСТ 32837-2014
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2000c НДС

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