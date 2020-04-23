Гильза цилиндра 44 03 21 24 1 для двигателя OM501, OM 502, OM 521, OM 522, OM 541, OM 542, OM 941, OM 942 с уплотнительными кольцами АО "КЗА" Россия
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Не указана
Гильза цилиндра 44 04 21 21 0 для двигателя D13, D13 XPI АО "КЗА" Россия
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Не указана
Двигатель после капитального ремонта ЗМЗ-5234 ПАЗ Номинальная мощность - 96 кВт (130 л.с.) при 3200 об/мин
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
от 105000₽
Дроссель с датчиком ГАЗ 4062-1148100-18
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
от 2013₽
Дифференциал УРАЛ 48 зуб в с l=8.08 (без внутр. колец подш) 5557Х-2403010-01
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
от 21238₽
Дифференциал межосевой промежуточного ведущего моста КАМАЗ в сборе (сталь) 6520-2506010
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
от 33₽
Вкладыш коленвала шатунный Д-245 ГАЗ,ЗИЛ,ПАЗ 245-1004140
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
от 566,4₽
Двигатель без КПП и сцепления ЯМЗ 238М2-1000186
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
от 878040₽
Прокладка головки блока цилиндров 405-409 двиг. (Elring) Евро-3 40624-1003020
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
от 310₽
Прокладка крышки клапанов ЗМЗ-409 Евро-3 409-1007245
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
от 79,2₽
Картер масляный поддон Cummins 5266884
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
от 16000₽
Турбокомпрессор МТЗ ТА0350-48А/R-58
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
от 22656₽