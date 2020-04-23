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    Главная / Торговый портал / Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки / Наличник 70ММ липа
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Наличник 70ММ липа

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Наличник 70ММ липа- Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
    5
    Наличник 70ММ липа

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 336
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ИК "СМАРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8188,99
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9826,8
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      9826,8c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      280
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      336
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      336c НДС
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      247
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      296,4
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      296,4c НДС
    • СИМЧЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      280
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      280
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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    • Косых Сергей Николаевич
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      250
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      250c НДС
    • ООО "ГОРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      154
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      184,8
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Цена без НДС, руб.
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      127,2
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      127,2c НДС

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