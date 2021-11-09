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    Главная / Торговый портал / Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты) / Брус имитация сосна сорт АВ 16х140(135)х3000ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Брус имитация сосна сорт АВ 16х140(135)х3000ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Брус имитация сосна сорт АВ 16х140(135)х3000ММ- Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты)
    2
    Брус имитация сосна сорт АВ 16х140(135)х3000ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 700
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    Единица измерения:
    М2
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    Поставщики
    • Индивидуальный Предприниматель КОТЕНКО ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1069
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1282,8
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1282,8c НДС
    • ООО "ГОРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1069
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1282,8
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1282,8c НДС
    • Косых Сергей Николаевич
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      700
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      700
      Спецификация
      Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      700c НДС

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