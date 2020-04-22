Профиль потолочный под гипсокартон Гранд Лайн ПП 60х27 3М оцинкованная сталь ТУ 5262-010-75483238-2011

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Профиль потолочный под гипсокартон Гранд Лайн ПП 60х27 3М оцинкованная сталь ТУ 5262-010-75483238-2011- Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями